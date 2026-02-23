ПВО за ночь сбила 152 дрона ВСУ над регионами РФ и акваторией Азовского моря

Наибольшее количество дронов — 65 — сбили над Белгородской областью. 35 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью, 16 — над территорией Республики Крым. По восемь беспилотников уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, по четыре — над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря, по три — над территориями Волгоградской области и Республики Татарстан. Ещё по два аппарата перехватили над Курской и Липецкой областями, по одному — над Тульской и Тверской областями.