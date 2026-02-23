«Завладели имуществом 400 человек, могут скрываться в России». Милиция объявила в розыск семейную пару из Минска за мошенничество с автомобилями

Милиция объявила в розыск семью владельцев автохауса, обманувшего 400 человек. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
По подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере разыскиваются Тарасков Роман Сергеевич 1993 года рождения и его супруга — и Тараскова (Макарченко) Надежда Сергеевна 1998 года рождения.
Милиция объявила в розыск владельцев крупного автохауса Минска, обманувших 400 человек. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.
В милиции отметили: находясь в Беларуси, в том числе в Минске, фигуранты действовали группой лиц по предварительному сговору и выступали от имени ООО «Авалон авто» (подробнее мы писали здесь). Под предлогом оказания услуг по продаже авто по договорам комиссии и последующей передаче собственникам вырученных денег, они не намеревались исполнять обязательства, взятые на себя. Таким образом супруги-предприниматели смогли завладеть имуществом примерно 400 граждан, в том числе и россиян.
В ГУВД уточнили, что разыскиваемые могут скрываться на территории России, вместе с ними и четырехлетняя дочь Алина. Всех, кому что-либо известно о местонахождении супругов, просят сообщить в ближайший ОВД или же по указанным телефонам: 8 (033) 671−77−98, 8 (017) 239−48−44, 8 (017) 239−41−36 и 102.
