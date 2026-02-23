«Завладели имуществом 400 человек, могут скрываться в России». Милиция объявила в розыск семейную пару из Минска за мошенничество с автомобилями

В милиции отметили: находясь в Беларуси, в том числе в Минске, фигуранты действовали группой лиц по предварительному сговору и выступали от имени ООО «Авалон авто» (подробнее мы писали здесь). Под предлогом оказания услуг по продаже авто по договорам комиссии и последующей передаче собственникам вырученных денег, они не намеревались исполнять обязательства, взятые на себя. Таким образом супруги-предприниматели смогли завладеть имуществом примерно 400 граждан, в том числе и россиян.