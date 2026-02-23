В Бугульме два человека отравились угарным газом

В Бугульме произошел очередной инцидент с отравлением угарным газом, пострадали два человека — 48-летний мужчина и 43-летняя женщина. Обоих госпитализировали в центральную районную больницу.
Источник проблемы выявили при обследовании квартиры в доме № 2 по улице Баумана.
Окна в квартире были заклеены скотчем, что серьезно нарушало циркуляцию воздуха. При закрытых окнах возникла обратная тяга в дымоходе: вместо того чтобы выводиться наружу, продукты горения поступали обратно в комнату. Дополнительную угрозу создавало и расположение газовой колонки — она была встроена в шкаф, из за чего затруднялся доступ воздуха, необходимого для полного сгорания газа.
Техническое обслуживание газового оборудования в этой квартире проводили совсем недавно — в январе. Сейчас жилинспекция проводит проверку инцидента. Специалисты оценят не только действия жильцов, но и то, насколько качественно исполняли свои обязанности управляющая компания и газовая служба.