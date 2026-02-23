В Бугульме два человека отравились угарным газом

Окна в квартире были заклеены скотчем, что серьезно нарушало циркуляцию воздуха. При закрытых окнах возникла обратная тяга в дымоходе: вместо того чтобы выводиться наружу, продукты горения поступали обратно в комнату. Дополнительную угрозу создавало и расположение газовой колонки — она была встроена в шкаф, из за чего затруднялся доступ воздуха, необходимого для полного сгорания газа.