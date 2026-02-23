В США почти 200 тысяч домов остались без электричества из-за снежной бури

Ранее в Нью-Йорке был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением мощного снежного шторма. Власти приняли ряд превентивных мер: до полудня понедельника будет полностью остановлено движение по автомагистралям, занятия в школах отменены, а по всему городу развернут сеть пунктов обогрева. По прогнозам метеорологов, высота снежного покрова может достичь 45 сантиметров, а порывы ветра — превысить 26 метров в секунду.