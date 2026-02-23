Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США почти 200 тысяч домов остались без электричества из-за снежной бури

В Соединённых Штатах почти 200 тысяч домов остались без электричества на фоне масштабной снежной бури. Об этом информирует сервис мониторинга отключений PowerOutage.

Источник: Life.ru

На момент 07:51 по московскому времени в Нью-Джерси были отключены 43 493 дома, в Дэлавере — 41 584, Мэриленде — 28 022, в Вирджинии — 27 385. В прочих восточных штатах цифры колеблются от 2 до 4 740. Блэкаут коснулся и западного штата — Калифорнии — там число отключений составило 30 899.

Ранее в Нью-Йорке был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением мощного снежного шторма. Власти приняли ряд превентивных мер: до полудня понедельника будет полностью остановлено движение по автомагистралям, занятия в школах отменены, а по всему городу развернут сеть пунктов обогрева. По прогнозам метеорологов, высота снежного покрова может достичь 45 сантиметров, а порывы ветра — превысить 26 метров в секунду.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше