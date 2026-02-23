В Минске милиция задержала экс-наркоголога, когда он вышел вынести мусор

В Минске милиция задержала бывшего врача-нарколога, который вышел вынести мусор. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в прокуратуре Фрунзенского района.
По подозрению в незаконном обороте наркотиков в декабре 2025 года сотрудники милиции задержали 39-летнего жителя Минска, который вышел из дома вынести мусор. В момент осмотра в его квартире, расположенной по улице Одинцова, было найдено и изъято более одного грамма частично измельченного вещества растительного происхождения. В тумбе на балконе также нашли собранный из подручных материалов гроубокс с семью кустами опасного растения.
В отношении мужчины, который ранее работал врачом-психиатром-наркологом, было заведено уголовное дело. Минчанин рассказал, что в августе — сентябре 2025 года он поехал на дачу в Минскую область и нашел куст дикорастущего растения, с которого сорвал листья и собрал семена.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Игорь Жибуль отметил, что у фигуранта есть высшее образование, он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса — незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также части 1 статьи 329 УК — незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Вину мужчина полностью признал.
