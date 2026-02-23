В Минске милиция задержала экс-наркоголога, когда он вышел вынести мусор

По подозрению в незаконном обороте наркотиков в декабре 2025 года сотрудники милиции задержали 39-летнего жителя Минска, который вышел из дома вынести мусор. В момент осмотра в его квартире, расположенной по улице Одинцова, было найдено и изъято более одного грамма частично измельченного вещества растительного происхождения. В тумбе на балконе также нашли собранный из подручных материалов гроубокс с семью кустами опасного растения.