В Перми второкурсник внезапно погиб в душе общежития

В Перми трагически погиб 17-летний студент второго курса техникума промышленных и информационных технологий. Тело молодого человека нашли вечером 9 февраля в душевой комнате общежития. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на очевидцев.
По словам студентов, примерно в 17:00 парень зашел в душевую и заперся изнутри. Спустя время соседи заметили, что вода льется уже слишком долго, и вызвали дежурную. Когда дверь вскрыли, помещение было заполнено паром, из-за чего сразу сработала пожарная сигнализация.
Следователи и криминалисты, прибывшие на место, провели осмотр и не нашли признаков криминала. Друзья погибшего рассказали, что за полтора года учебы никогда не замечали у него серьезных проблем со здоровьем. Однако приятели подтвердили, что в последнее время парень сильно похудел, так как сидел на жесткой диете.
Студенты предполагают, что трагедия могла произойти из-за резкого скачка давления. По их версии, организм юноши был ослаблен недоеданием, и он мог потерять сознание, зайдя в горячий душ сразу после мороза.
