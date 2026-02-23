Снежная буря оставила без света более 100 тысяч домов в США

Более 100 тысяч домов на восточном побережье США остались без электроснабжения из-за мощной снежной бури. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.
По состоянию на 06:45 мск зафиксировано не менее 101 893 отключений. Больше всего пострадали штаты Делавэр (29 162 дома), Нью-Джерси (28 574), Вирджиния (24 783) и Мэриленд (19 374).
Ранее издание The Hill сообщило, что более 60 миллионов жителей США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения на фоне сильного снегопада. По данным метеорологов, в ряде штатов в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега. Власти предупреждают о сложной дорожной обстановке и возможных новых перебоях с электроснабжением.
В то же время в Москве 22 февраля был обновлён третий подряд суточный рекорд по высоте снежного покрова. На метеостанции ВДНХ утром зафиксировано 68 сантиметров снега, что на 5 сантиметров выше рекорда 2010 года для этой даты. Синоптики не исключают обновления ещё одного рекорда 23 февраля, для которого прежний максимум составляет 67 сантиметров.
На других метеостанциях столицы высота снега варьируется от 73 сантиметров в Тушино до 81 сантиметра в районе МГУ. В Подмосковье самые высокие показатели зафиксированы в Кашире (82 см), Черустях (81 см) и Коломне (80 см), минимальные — в Дмитрове (56 см).