Снежная буря оставила без света более 100 тысяч домов в США

В то же время в Москве 22 февраля был обновлён третий подряд суточный рекорд по высоте снежного покрова. На метеостанции ВДНХ утром зафиксировано 68 сантиметров снега, что на 5 сантиметров выше рекорда 2010 года для этой даты. Синоптики не исключают обновления ещё одного рекорда 23 февраля, для которого прежний максимум составляет 67 сантиметров.