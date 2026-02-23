Вашингтон
Обломки «высокоскоростной цели» упали на один из объектов энергетики в Воронеже

В Воронеже обломки уничтоженной «высокоскоростной цели» упали на объект энергетической инфраструктуры. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, в двух районах из-за этого возникли кратковременные перебои с электроснабжением.

Гусев отметил в своем Telegram-канале, что коммунальные службы оперативно устранили последствия.

Всего за ночь над Воронежем и районами области были сбиты 14 беспилотников и одна «высокоскоростная цель», пострадавших нет.

В ту же ночь взрывы гремели над Саратовской областью. Системы противовоздушной обороны отражали массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Как рассказали местные жители, первые громкие взрывы прозвучали около 02:30.