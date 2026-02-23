Вашингтон
В Татарстане начался пожар в промзоне после падения обломков дрона ВСУ

Пожар из-за падения обломков дрона в Татарстане удалось ликвидировать, никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Татарстан снова попал под удар украинских беспилотников. В Альметьевске после падения обломков сбитого дрона загорелась промышленная зона, а в Елабуге и Нижнекамске жителей предупредили об опасности. Подробности об атаке сообщает «КП-Казань» со ссылкой на официальные источники.

Утром 23 февраля силы противовоздушной обороны сработали в небе над Альметьевским районом. Военные смогли обезвредить беспилотные летательные аппараты, однако их обломки рухнули вниз и попали на территорию местной промзоны, из-за чего там начался пожар. На месте сразу же приступили к работе пожарные и спасатели.

В экстренных службах пояснили, что возгорание оказалось локальным и не успело распространиться на большие площади. Самое главное — в результате случившегося никто из людей не пострадал, угрозы для местных жителей нет. Сейчас специалисты разбирают завалы и тушат оставшиеся очаги огня, ситуацию держат на контроле.

Стоит отметить, что это не первая атака на республику за последние дни. 21 февраля из-за налета беспилотников в регионе возникали перебои в работе аэропортов, а жители Казани также наблюдали за работой систем противовоздушной обороны.