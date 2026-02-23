В Татарстане начался пожар в промзоне после падения обломков дрона ВСУ

Утром 23 февраля силы противовоздушной обороны сработали в небе над Альметьевским районом. Военные смогли обезвредить беспилотные летательные аппараты, однако их обломки рухнули вниз и попали на территорию местной промзоны, из-за чего там начался пожар. На месте сразу же приступили к работе пожарные и спасатели.