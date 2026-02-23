Вашингтон
Директора франшизы «Крошка-картошка» арестовали за хулиганство в московском метро

Суд в Москве назначил пять суток административного ареста директору франшизы «Крошка-картошка» за нападение на пассажирку метро в новогодние праздники. Согласно материалам дела, мужчину признали виновным в мелком хулиганстве.

На судебном заседании он признал свою вину и подтвердил изложенные в протоколе обстоятельства, но заявил, что не имел умысла причинить вред потерпевшей.

Инцидент произошел 8 января вечером в вагоне электропоезда между станциями «Курская» и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии. По данным протокола, мужчина оскорбительно приставал к женщине, толкнул ее рюкзак на пол и ударил основанием ладони в переносицу, из-за чего она ударилась затылком о стену вагона.

В материалах также указано, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности, и его действия в метро расценили как нарушение общественного порядка с пренебрежением интересами пассажиров, передает ТАСС.

Ранее молодой человек попался правоохранителям, когда вместе с другом проник в служебный тоннель на станции «Белорусская». Тогда в отношении москвича и его приятеля составили административные протоколы. Позднее правонарушителей арестовали на восемь суток.