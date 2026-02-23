Директора франшизы «Крошка-картошка» арестовали за хулиганство в московском метро

Инцидент произошел 8 января вечером в вагоне электропоезда между станциями «Курская» и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии. По данным протокола, мужчина оскорбительно приставал к женщине, толкнул ее рюкзак на пол и ударил основанием ладони в переносицу, из-за чего она ударилась затылком о стену вагона.