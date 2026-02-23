Второкурсник пермского техникума погиб в душе студенческого общежития

Второкурсник техникума в Перми погиб в душевой общежития 9 февраля. Очевидцы рассказали, что 17-летний студент зашел в душ около 17:00 и долго не выходил, после чего дежурная по этажу вызвала помощь. Об этом сообщает «КП».
Сотрудники Следственного комитета, судмедэксперты и другие специалисты осмотрели помещение, опечатали душевую и изъяли необходимые материалы. К опознанию привлекли друзей, соседей и мать погибшего. Предварительно следствие исключило криминальный характер смерти.
Проживающие уточнили, что душевые рассчитаны на двоих, но обычно используют их по одному. Они рассказали о состоянии санузлов и предположили, что трагедия могла произойти из-за падения, внезапной потери сознания или бытовых причин. Среди обсуждаемых версий назывались удар головой и хронические заболевания, однако друзья и соседи отмечали, что серьезных проблем со здоровьем у студента не было.
Знакомые студента вспомнили, что юноша заметно похудел и придерживался скудного рациона. По их мнению, причиной могли стать резкий скачок давления, недоедание, общее ослабление организма или перепад температур после выхода с мороза. Похороны прошли 12 февраля, передает издание.
