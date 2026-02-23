«На лету подхватил и крепко сжал»: дворник-герой рассказал, как поймал упавшего из окна мальчика

Семилетний мальчик выпал с седьмого этажа дома на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге. Находящийся в этот момент на работе дворник смог предотвратить трагедию — он поймал ребенка на лету.
«Увидел, как в одной из квартир нараспашку открыты окна, и там сидит ребенок и играет. Увидев это, я испугался и начал кричать, чтобы он залез обратно в квартиру. Я плакал и кричал, но никто не забирал ребенка с окна», — рассказал «КП-Петербург» дворник Хайрулло.
Как говорит дворник, в какой-то момент ребенок встал, обхватил перегородку и начал вылезать из окна. Хайрулло подошел поближе к дому, чтобы поймать его, если он упадет.
«Когда у ребенка закончились силы держаться, он отпустил перекладину и начал падать. Головой вниз. Я на лету подхватил его и крепко сжал, амортизировав его падение», — отмечает дворник.
По словам мужчины, в парадной он пытался привести в чувства хрипящего и тяжело дышащего мальчика. Дыхание восстановилось, и его перенесли в диспетчерскую, уложив на кровать. Родители не появились, скорую вызвали соседи.
По информации осведомленного источника «КП-Петербург», мать ребенка была дома. Сын попросил планшет и остался играть в комнате, а она вышла поговорить по телефону. Вернувшись, женщина увидела открытое окно и отсутствие сына. Спустившись к консьержу, она обнаружила ребенка на посту охраны.
Мальчик выжил и сейчас находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное. Дворник также прошел медицинское обследование — у него диагностированы ушибы. В управляющей компании, обслуживающей дом, о сотруднике отзываются положительно. По словам представителей УК, он работает всего 2−3 месяца, но уже зарекомендовал себя как отзывчивый и ответственный работник.
Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга устанавливает причины и обстоятельства падения малолетнего из окна жилого дома на Петрозаводской улице.
Ранее 12-летний школьник в Подмосковье на лету поймал и спас малыша, который сорвался с девятого этажа.