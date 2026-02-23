Автобус упал в реку в Непале, погибли не менее 18 человек

Вашингтон
Источник: Аргументы и факты

В центральной части Непала пассажирский автобус упал в реку Тришули, в результате чего погибли не менее 18 человек. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

По данным издания, автобус следовал из Покхары в Катманду. По неизвестной причине транспортное средство съехало с дороги и упало в реку.

В салоне находились более 35 пассажиров. Начальник районного управления дорожной полиции Дхадинг Шишир Тхапа сообщил, что число погибших достигло 18 человек. Еще 25 пострадавших были доставлены в больницы.

В спасательной операции участвуют военнослужащие армии Непала, сотрудники полиции и местные жители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Волгоградской области произошло крупное ДТП с участием трех грузовых автомобилей на федеральной трассе Р-22 «Каспий». По предварительным данным, водитель одного из тягачей мог уснуть за рулем или почувствовать себя плохо. В результате аварии один человек погиб, еще один был госпитализирован. На месте работали сотрудники МЧС и медики, движение временно осуществлялось в реверсивном режиме.

