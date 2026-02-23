Автобус упал в реку в Непале, погибли не менее 18 человек

Ранее в Волгоградской области произошло крупное ДТП с участием трех грузовых автомобилей на федеральной трассе Р-22 «Каспий». По предварительным данным, водитель одного из тягачей мог уснуть за рулем или почувствовать себя плохо. В результате аварии один человек погиб, еще один был госпитализирован. На месте работали сотрудники МЧС и медики, движение временно осуществлялось в реверсивном режиме.