Автобус упал в реку в Непале, погибли не менее 18 человек

В центральной части Непала пассажирский автобус упал в реку Тришули, в результате чего погибли не менее 18 человек. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.
По данным издания, автобус следовал из Покхары в Катманду. По неизвестной причине транспортное средство съехало с дороги и упало в реку.
В салоне находились более 35 пассажиров. Начальник районного управления дорожной полиции Дхадинг Шишир Тхапа сообщил, что число погибших достигло 18 человек. Еще 25 пострадавших были доставлены в больницы.
В спасательной операции участвуют военнослужащие армии Непала, сотрудники полиции и местные жители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
