В Татарстане после атаки дронов ВСУ произошел пожар в промзоне

«Сегодня утром в результате ликвидации вражеских БПЛА на территории одной из промышленных зон Альметьевского района произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Погибших и пострадавших нет. Угрозы жизни жителям района так же нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Рустам Минниханов получает всю оперативную информацию. Раис республики поручил продолжить работу по информированию населения о действиях в случае возникновения угроз атаки БПЛА.
По информации МЧС РФ, РФ, в Татарстане с 00.08 мск понедельника действует режим беспилотной опасности. Для международных аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.