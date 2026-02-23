Вашингтон
В Татарстане после атаки дронов ВСУ произошел пожар в промзоне

КАЗАНЬ, 23 фев — РИА Новости. Погибших и пострадавших нет в результате атаки БПЛА на Альметьевский район Татарстана, а результате ликвидации беспилотников произошло возгорание в одной из промзон, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром в результате ликвидации вражеских БПЛА на территории одной из промышленных зон Альметьевского района произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Погибших и пострадавших нет. Угрозы жизни жителям района так же нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рустам Минниханов получает всю оперативную информацию. Раис республики поручил продолжить работу по информированию населения о действиях в случае возникновения угроз атаки БПЛА.

По информации МЧС РФ, РФ, в Татарстане с 00.08 мск понедельника действует режим беспилотной опасности. Для международных аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

