Жительницу Удмуртии осудили за аферу с обманом любовника на миллион рублей

Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина трудоустроила в вуз своего знакомого, однако тот не проработал ни дня. Благодаря этому она могла получить около 10 миллионов рублей. Женщину задержали в апреле прошлого года. Впоследствии она признала вину в преступлении. Какой срок грозит экс-ректору ПсковГУ — в материале «Вечерней Москвы».