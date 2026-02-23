Жительницу Удмуртии осудили за аферу с обманом любовника на миллион рублей

Суд в Удмуртии приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно за мошенничество на сумму свыше одного миллиона рублей. Согласно материалам дела, находясь в браке, она с 2024 года обманом получала деньги от бизнесмена, с которым состояла в отношениях.
Средства женщине требовались якобы на лечение сына от рака, оплату ипотеки и услуги юриста для развода. На самом деле ребенок не болел, ипотеку платил супруг, а развод не оформлялся.
Обман раскрылся после того, как муж обнаружил переписку и связался с потерпевшим. Узнав правду, мужчина потребовал вернуть деньги, а затем обратился в полицию.
Подсудимая признала вину и обязалась возместить ущерб. Суд также удовлетворил гражданский иск на сумму более одного миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу, передает РИА Новости.
Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина трудоустроила в вуз своего знакомого, однако тот не проработал ни дня. Благодаря этому она могла получить около 10 миллионов рублей. Женщину задержали в апреле прошлого года. Впоследствии она признала вину в преступлении. Какой срок грозит экс-ректору ПсковГУ — в материале «Вечерней Москвы».