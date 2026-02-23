В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Китае 23 февраля в уезде Вэйли района Синьцзян произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом пишет издание Sohu со ссылкой на Китайскую сейсмическую сеть (China Earthquake Network).
Подземные толчки зафиксированы в 12:12 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров. О последствиях пока ничего не сообщается.
Издание указывает, что в радиусе 50 километров от очага подземных толчков находится город Лунань.
Ранее стало известно о мощном землетрясении магнитудой 7,0 у побережья острова Калимантан.