Обломки «высокоскоростной цели» временно лишили часть Воронежа света

Обломки «высокоскоростной цели» вызвали перебои с подачей электроэнергии в Воронеже, заявил губернатор Александр Гусев. Помимо этого, в небе над регионом сбили 14 беспилотников ВСУ. Пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа. В результате в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей», — написал чиновник в телеграм-канале.

Ранее женщина пострадала при ударе украинского беспилотника по частному домовладению в селе Пушкарное Белгородской области. Она получила баротравму и осколочные ранения головы, её госпитализировали.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.