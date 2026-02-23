Турист погиб под лавиной в горах Алматы

«Один из них смог выбраться самостоятельно. К месту происшествия были незамедлительно направлены спасатели Универсального спасательного подразделения-23 ДЧС г. Алматы, сотрудники РГУ РСС “Барыс”, кинологический расчет и волонтеры. В ходе поисково-спасательной операции также применялся беспилотный летательный аппарат», — сообщили в МЧС Казахстана.