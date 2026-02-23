Вашингтон
Турист погиб под лавиной в горах Алматы

22 февраля на перевале Титова в Алматинских горах погиб турист.

Источник: Скриншот видео МЧС Казахстана

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. 22 февраля на перевале Титова в Алматинских горах погиб турист.

Это произошло на высоте 3400 метров, когда двое туристов оказались под снежной массой. Всего в группе было четыре человека.

«Один из них смог выбраться самостоятельно. К месту происшествия были незамедлительно направлены спасатели Универсального спасательного подразделения-23 ДЧС г. Алматы, сотрудники РГУ РСС “Барыс”, кинологический расчет и волонтеры. В ходе поисково-спасательной операции также применялся беспилотный летательный аппарат», — сообщили в МЧС Казахстана.

Спасатели извлекли из-под снега тело погибшего. На месте происшествия работали сотрудники полиции и психологи служб спасения.

Это не единственный случай, произошедший в горах 22 февраля. Под открытой канатной дорогой 28-летнего мужчину накрыла лавина. Он остался жив, пострадавшего быстро обнаружили спасатели и извлекли из-под снежной массы.

Днем ранее МЧС предупреждал о том, что в горах Алматы сохраняется повышенный уровень лавинной опасности. Также рекомендовал строго соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от посещения горных районов.