Минчанка в течение дня 17 раз перевела мошенникам деньги

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Жительница Минска под влиянием мошенников влезла в долги и 17 раз переводила им деньги, сообщили в пресс-службе столичной милиции.
Когда 45-летняя минчанка наконец поняла, что ее обманывают, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.
«В Советское РУВД столицы обратилась 45-летняя минчанка, которой позвонил якобы сотрудник домофонной службы и под предлогом замены оборудования пытался завладеть личными данными», — старший инспектор Советского РУВД Анастасия Ковалевская.
Она также пояснила, что в тот раз потерпевшая не стала раскрывать конфиденциальную информацию, поскольку обратила внимание, что у звонившего был иностранный номер.
Однако спустя время минчанке снова позвонили. На этот раз неизвестный представился правоохранителем и сообщил, что на номер женщины включена переадресация звонков, отменить которую можно, продиктовав код из СМС. Напуганная минчанка так и сделала.
Во время разговора собеседник также сообщил, что на ее имя оформлено три кредита на общую сумму 40 тысяч рублей. При этом якобы открыта виртуальная карта для зачисления денег и аферисты от имени женщины производят незаконные финансовые операции.
«Минчанку запугали обыском в квартире и уголовным преследованием и порекомендовали взять зеркальный кредит», — рассказала Ковалевская.
Таким образом запуганная минчанка оформила займ и 17 раз переводила деньги на счета аферистов. В общей сложности в течение дня она перевела мошенникам 40 тысяч рублей. А на следующий день обратилась в милицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В ГУВД Мингорисполкома в очередной раз обращают внимание граждан, что сотрудники милиции, банков и иных служб не звонят гражданам в мессенджерах, не предлагают продлить договор или принять участие в спецоперации.
При подобных звонках правоохранители рекомендуют немедленно прекращать разговор и сообщать о случившемся в милицию.