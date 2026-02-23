Работники госпредприятия в Бресте попались на махинациях с командировочными

Так, 59-летний мужчина за три года 65 раз отправлялся в командировки в столицу и оформлял документы посуточной аренды квартиры в городе. Но при этом в съемном жилье не оставался, а ночевал в служебном авто. Хозяину квартиры он отдавал только часть суммы аренды, а остальные деньги забирал себе, предоставляя в бухгалтерию фиктивные документы.