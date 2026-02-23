Работники госпредприятия в Бресте попались на махинациях с командировочными

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Уголовные дела возбуждены в отношении двух сотрудников государственного предприятия в Бресте за махинации с командировочными выплатами, сообщили в УСК по Брестской области.
По данным следователей, схема, которую придумали мужчины, действовала годами.
«Работники предприятия, направляясь в служебные командировки в Минск, систематически присваивали выданные им командировочные средства», — сказали в управлении.
Так, 59-летний мужчина за три года 65 раз отправлялся в командировки в столицу и оформлял документы посуточной аренды квартиры в городе. Но при этом в съемном жилье не оставался, а ночевал в служебном авто. Хозяину квартиры он отдавал только часть суммы аренды, а остальные деньги забирал себе, предоставляя в бухгалтерию фиктивные документы.
Его 64-летний коллега поступал аналогичным образом: оформлял аренду, но жил у родственников. Кроме того, он несколько раз возвращался из командировки раньше, а для отчета предоставлял билеты на поезд с более поздней датой. Так он присвоил деньги в 16 командировках.
По данным УСК, в общей сложности они присвоили свыше 19 тысяч рублей, ущерб впоследствии ими был полностью возмещен.
Первому фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, в крупном размере) Уголовного кодекса, второму — по ч. 1 ст. 211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено).