На трассе «Уссури» в Хабаровском крае произошла авария — движение затруднено

На 50-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» случилось ДТП. К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако из-за аварии движение на участке ограничено — на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.