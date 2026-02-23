На трассе «Уссури» в Хабаровском крае произошла авария — движение затруднено

На 50-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» случилось ДТП. К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако из-за аварии движение на участке ограничено — на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Напомним, что сегодня в крае действуют серьезные ограничения: из-за мощного циклона движение пассажирских автобусов и большегрузов закрыто на трассах А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» и А-370 «Хабаровск — Владивосток». Дороги заметает, видимость плохая.
Водителей просят учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию и требования знаков. Будьте предельно внимательны и осторожны!