В Ревде сбили пенсионерку на пешеходном переходе

На Урале 74-летняя пенсионерка оказалась в реанимации после того, как ее сбил кроссовер на пешеходном переходе. ДТП произошло днем 22 февраля в Ревде. За рулем Chery Tiggo была 50-летняя женщина. Она имеет стаж вождения 18 лет.
— На месте ДТП выявлено наличие недостатков улично-дорожной сети: зимняя скользкость, снежные валы вблизи пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. — В адрес обслуживающей организации выдано предписание на устранение недостатков.
В момент аварии женщина находилась в машине одна. Сотрудникам ГАИ она пояснила, что отвлекалась на другой автомобиль и не заметила пенсионерку.
На водителя завели административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам), а также по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью).