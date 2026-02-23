В Ревде сбили пенсионерку на пешеходном переходе

На Урале 74-летняя пенсионерка оказалась в реанимации после того, как ее сбил кроссовер на пешеходном переходе. ДТП произошло днем 22 февраля в Ревде. За рулем Chery Tiggo была 50-летняя женщина. Она имеет стаж вождения 18 лет.