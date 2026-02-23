Нарковойна в Мексике: полиция и картели бьются после убийства барона Менчо

Под его руководством CJNG расширил влияние на территории Мексики и за её пределами, в том числе в США, где картель координировал крупные операции по производству и контрабанде наркотиков, включая синтетические вещества — фентанил, метамфетамин и кокаин. За его поимку США предлагали вознаграждение до 15 миллионов долларов, а мексиканские власти — до 300 миллионов песо.