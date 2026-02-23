Нарковойна в Мексике: полиция и картели бьются после убийства барона Менчо

Лидер мощного мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Рубен Осегера Сервантес, более известный как Эль Менчо, был ликвидирован в ходе военной операции мексиканских сил безопасности при содействии США.
Как прошла операция.
Операция по нейтрализации главаря CJNG состоялась 22 февраля в муниципалитете Тапальпа в штате Халиско на западном побережье Мексики. Операция была проведена мексиканской армией при участии Национальной гвардии, сил безопасности и авиации, с применением разведданных и информации, предоставленной американскими службами. Мексиканские военные обнаружили сопротивление вооружённых членов картеля. В ходе столкновения семь человек из преступной группировки, включая самого Эль Менчо, были убиты, а ещё двое задержаны. Трое военнослужащих получили ранения.
По словам Белого дома, разведданные США сыграли ключевую роль в планировании и проведении операции. Американские официальные лица отмечали, что совместная группа по борьбе с картелями, созданная Пентагоном и дислоцированная в Аризоне, активно взаимодействует с мексиканскими силами.
Кто такой Эль Менчо.
Немесио Рубен Осегера Сервантес, родившийся 17 июля 1966 года в штате Мичоакан, считается одним из самых влиятельных и опасных наркобаронов современной Мексики. Он основал и возглавлял картель «Новое поколение Халиско» (CJNG), который вырос из вооружённого крыла других преступных группировок и стал одной из самых мощных преступных организаций страны.
Под его руководством CJNG расширил влияние на территории Мексики и за её пределами, в том числе в США, где картель координировал крупные операции по производству и контрабанде наркотиков, включая синтетические вещества — фентанил, метамфетамин и кокаин. За его поимку США предлагали вознаграждение до 15 миллионов долларов, а мексиканские власти — до 300 миллионов песо.
Эль Менчо стал известен своей жестокостью и применением военной тактики — его группировка использовала бронированную технику, дроны, ракетные установки и другие тяжелые вооружения, а сами наркоторговцы не раз совершали дерзкие нападения на силы безопасности.
Реакция и последствия.
Сообщения о ликвидации Эль Менчо вызвали вспышку насилия в нескольких штатах — Халиско, Колиме, Мичоакане, Гуанахуато, Наярите и Тамаулипасе. Члены картеля блокировали дороги, поджигали автомобили, атаковали инфраструктуру, что привело к отмене рейсов авиакомпаниями и призывам властей оставаться в укрытиях в некоторых регионах.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие и уверенно отметила успех операции. Госдепартамент США и посольство также выпустили предупреждения для американских граждан о необходимости оставаться в помещениях и избегать передвижения в охваченных беспорядками районах.
Значение ликвидации.
Убийство Эль Менчо рассматривается как один из самых значительных ударов по мексиканским наркокартелям в последние годы — с момента ареста другого известного наркобарона Хоакина Эль Чапо Гусмана. Однако эксперты предупреждают, что устранение лидера не означает конца деятельности CJNG и что возможны столкновения за власть внутри группировки, потенциально приводящие к продолжению насилия.