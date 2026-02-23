Аэропорты Краснодара и Геленджика временно приостановили прием и отправку рейсов

В пресс-службе Росавиации пояснили, что столичные воздушные гавани начали принимать и отправлять лайнеры, но пока строго по отдельному согласованию с диспетчерами. Там добавили, что такой режим работы связан с корректировкой параметров использования воздушного пространства в районе аэропортов.