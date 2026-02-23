Аэропорты Краснодара и Геленджика временно приостановили прием и отправку рейсов

Утром 23 февраля аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Как сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации), такие меры ввели для обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорты: Геленджик, Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в Telegram-канале «Говорит Росавиация».
В ведомстве уточнили, что решение об ограничениях было принято в связи с сохранением в Краснодарском крае сигнала «Беспилотная опасность». Угрозу атаки беспилотников объявили в регионе еще минувшей ночью.
Ранее KP.RU писал о ситуации в московском авиаузле. Накануне в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский временные ограничения на полеты были частично сняты.
В пресс-службе Росавиации пояснили, что столичные воздушные гавани начали принимать и отправлять лайнеры, но пока строго по отдельному согласованию с диспетчерами. Там добавили, что такой режим работы связан с корректировкой параметров использования воздушного пространства в районе аэропортов.