СК устанавливает причины гибели школьника в Бресте

В роковой день он также прислал несколько сообщений, одно из них матери. В нем мальчик пишет, что его оскорблениями «довели до такого состояния». Второе сообщение было направлено в школьный чат. В нем говорится, что «все из-за вас, вы меня позволили довести до такого состояния, что я покинул свой мир».