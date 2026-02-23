СК устанавливает причины гибели школьника в Бресте

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Брестские следователи выясняют обстоятельства и причины гибели школьника, тело которого нашли возле многоэтажного дома в областном центре, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.
«В ходе осмотра обнаружены травмы, которые характерны для падения с высоты. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета проводится комплекс следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего», — сказал Зармаев в эфире телеканала СТВ.
В сюжете телеканала мать погибшего мальчика Светлана Карпович рассказала, что утром в день трагедии отправила сына в школу, но он так и не появился на занятиях. По ее словам, мальчик не со всеми одноклассниками нашел взаимопонимание.
О проблемах в школе подросток рассказывал, но неохотно. За несколько дней до трагедии он отправил маме из школы сообщение, в котором просит ее «написать заявление в милицию (…) потому что он меня уже достал, постоянно лезет и обзывается».
В роковой день он также прислал несколько сообщений, одно из них матери. В нем мальчик пишет, что его оскорблениями «довели до такого состояния». Второе сообщение было направлено в школьный чат. В нем говорится, что «все из-за вас, вы меня позволили довести до такого состояния, что я покинул свой мир».
Мать школьника рассказала, что в школе его «задевали и обижали». Отец мальчика Владимир Карпович также сообщил, что сына обижали в школе.