Три вагона грузового поезда сошли с рельсов в Перми

23 февраля 2026 года в ночное время на станции Пермь-Сортировочная Пермского региона Свердловской железной дороги три вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Источник: Уральской транспортной прокуратуры

В результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведутся восстановительные работы. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. СКР начал проверку.