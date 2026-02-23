Вашингтон
В Краснодаре обломки БПЛА повредили окна частного дома

КРАСНОДАР, 23 фев — РИА Новости. Обломки БПЛА в хуторе Ленина в Краснодаре повредили окна частного дома, автомобиль и ограждение, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«Обломки БПЛА упали в хуторе Ленина в Краснодаре. Пострадавших нет. В результате падения фрагментов во дворе частного дома повреждены два окна, автомобиль и забор, а также ограждение соседнего дома», — говорится в сообщении.

На месте работают специальные и оперативные службы.

