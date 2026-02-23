В Краснодаре обломки БПЛА повредили окна частного дома

«Обломки БПЛА упали в хуторе Ленина в Краснодаре. Пострадавших нет. В результате падения фрагментов во дворе частного дома повреждены два окна, автомобиль и забор, а также ограждение соседнего дома», — говорится в сообщении.
На месте работают специальные и оперативные службы.
