Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«65 раз выезжал в командировку, но ночевал в авто». СК Беларуси раскрыл схему с командировочными, придуманную на госпредприятии

СК раскрыл схему с командировочными, придуманную сотрудниками госпредприятия.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет раскрыл аферу с командировочными, придуманную сотрудниками госпредприятия в Беларуси.

По информации следствия, 64-летний и 59-летний сотрудники одного из государственных предприятий Бреста, направляясь в служебные командировки в Минск, систематически присваивали выданные им «командировочные».

«Схема, которую использовали обвиняемые, действовала годами», — заметили в СК.

Во время расследования уголовного дела удалось установить, что 59-летний фигурант за почти три года 65 раз выезжал в командировку. Он оформлял документы о посуточной аренде квартиры в белорусской столице, но сам в ней не проживал, ночуя в служебном авто. Хозяину квартиры мужчина передавал только часть оговоренной суммы, а все остальное забирал себе. В бухгалтерию он предоставлял фиктивные документы.

В ведомстве обратили внимание, что его 64-летний коллега действовал по похожей схеме. Мужчина оформлял аренду квартиры, но жил у родственников. Кроме того, несколько раз он приезжал из командировок раньше установленного срока, присваивая «суточные».

«Для отчета он предоставлял билеты на поезд с более поздней датой, создавая видимость пребывания в Минске до положенного срока. Таким способом он присвоил деньги в 16 командировках», — привели подробности в Следственном комитете.

Следователи установили, проанализировав путевые листы, квитанции, отчетную документацию, суммы выплат нанимателем за командировки, что сотрудники присвоили более 19 000 рублей. В ходе следствия они возместили ущерб в полном объеме.

64-летнему жителю Бреста было предъявлено обвинение по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса присвоение имущества лицом, которому оно вверено, а 59-летнему мужчине — по части 3 статьи 211 УК — присвоение имущества лицом, которому оно вверено, в крупном размере.

Ранее милиция объявила в розыск семейную пару из Минска за мошенничество с автомобилями: «Завладели имуществом 400 человек, могут скрываться в России».

Кроме того, потерпевшие сказали, кого считают целью заказчика нападения на дом под Смолевичами: «Заказ для давления на другого человека, это наш близкий родственник за границей».

Тем временем КГК Беларуси раскрыл шокирующие подробности дела директора благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям: «Пять квартир в Минске, 25 автомобилей».