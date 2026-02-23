«65 раз выезжал в командировку, но ночевал в авто». СК Беларуси раскрыл схему с командировочными, придуманную на госпредприятии

Во время расследования уголовного дела удалось установить, что 59-летний фигурант за почти три года 65 раз выезжал в командировку. Он оформлял документы о посуточной аренде квартиры в белорусской столице, но сам в ней не проживал, ночуя в служебном авто. Хозяину квартиры мужчина передавал только часть оговоренной суммы, а все остальное забирал себе. В бухгалтерию он предоставлял фиктивные документы.