В Белорецком районе Башкирии медведь напал на сноубордиста

Сноубордист пострадал при встрече с медведем в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии зафиксировано нападение дикого хищника на человека. На горе Малый Ямантау медведь напал на сноубордиста.

По информации издания «Кумертауское время», человек в результате нападения выжил. Однако избежать травм не удалось — пострадавший получил повреждения. Какие именно — пока не уточняется.

В связи с произошедшим было принято решение ограничить доступ на туристический объект. Экомаршрут, пролегающий в этом районе, временно закрыт. Официальной причиной называются сразу два фактора: сложные погодные условия, а также «неблагоприятная обстановка», сложившаяся на территории. Когда именно маршрут вновь станет доступен для посещения, пока не сообщается.

Гора Малый Ямантау находится на территории Южно-Уральского заповедника, не имеет официальных трасс и не относится к курортной инфраструктуре. Район привлекает только фрирайдеров, которые выбирают спуски по неподготовленным диким склонам. Находиться вне оборудованных зон опасно, особенно весной, в период пробуждения диких зверей от спячки.

