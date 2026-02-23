В центре Калининграда снежная глыба рухнула с крыши и разбила припаркованную машину

В Калининграде на улице Офицерской снег со льдом сошёл с крыши жилого дома и упал на припаркованный рядом автомобиль. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы в понедельник, 23 февраля.
Инцидент произошёл у дома № 14. Наледь пробила лобовое стекло, продавила люк на крыше и оставила вмятины на капоте. После падения снежной массы также отлетел государственный номер, повреждена часть бампера.
По словам местных жителей, дом обслуживает ООО «УК № 17». Планирует ли управляющая компания связаться с владельцем автомобиля и компенсировать причинённый ущерб, пока неизвестно.
