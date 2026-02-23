Вашингтон
Ребенок попал в больницу после ДТП около Богородска

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 февраля в Богородском округе, пострадал несовершеннолетний.

Источник: Госавтоинспекция Нижегородской области

Об этом сообщили в нижегородской Госавтоинспекции. Авария случилась, когда 40-летняя женщина, управляя автомобилем Jetour, превысила скорость и врезалась в снежный вал. В результате столкновения машина перевернулась. Пострадавшим оказался пассажир иномарки, мальчик 2017 года рождения. Ребенка доставили в Центральную районную больницу Богородска для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Семенове Нижегородской области иномарка сбила двух пешеходов, в результате чего пострадавших с травмами увезли в местную больницу.