Ребенок попал в больницу после ДТП около Богородска

Об этом сообщили в нижегородской Госавтоинспекции. Авария случилась, когда 40-летняя женщина, управляя автомобилем Jetour, превысила скорость и врезалась в снежный вал. В результате столкновения машина перевернулась. Пострадавшим оказался пассажир иномарки, мальчик 2017 года рождения. Ребенка доставили в Центральную районную больницу Богородска для оказания медицинской помощи.