Стала известна причина пробки на «танцующем» мосту под Волгоградом

Пробка сковала «танцующий» мост накануне, 22 февраля, в сторону Волгограда и Среднеахтубинского района. Очевидцы сообщали, что легковой автомобиль въехал в отбойник. В региональном главке МВД уточнили подробности аварии.
«Около 11 утра 55-летний водитель ВАЗ-2115 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с комбинированной дорожной машиной и автобусом Mercedes. ДТП произошло напротив световой опоры № 9/36 на мостовом переходе через Волгу», — сообщают в пресс-службе ведомства.
За рулем ВАЗ находилась женщина, ее доставили в медучреждение.
Днем ранее маршрутка влетела в припаркованную фуру в Волгограде, происшествие попало на камеру видеонаблюдения.