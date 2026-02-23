Стала известна причина пробки на «танцующем» мосту под Волгоградом

«Около 11 утра 55-летний водитель ВАЗ-2115 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с комбинированной дорожной машиной и автобусом Mercedes. ДТП произошло напротив световой опоры № 9/36 на мостовом переходе через Волгу», — сообщают в пресс-службе ведомства.