Times: часть данных британских ВВС о полетах по делу Эпштейна уничтожена

Как уточняет The Times, в файлах Эпштейна, обнародованных Минюстом США, есть подробности из списков пассажиров и из бортовых журналов, но они неполные. Детективы могут попытаться опросить сотрудников аэропорта и других должностных лиц в поисках зацепок, но из-за уничтожение документов будет сложно выяснить, кто въехал в страну и когда, пишет газета.