На Запорожье ВСУ атаковали машину скорой помощи

«Сегодня в результате атаки БПЛА противника пострадал автомобиль скорой медицинской помощи в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа. Машина ехала на экстренный вызов к пациенту. К счастью, благодаря оперативным действиям, фельдшерская бригада успела самостоятельно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме. Медики не пострадали», — написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий пояснил, что из-за сохраняющейся опасности повторного удара с воздуха эвакуация персонала и транспортировка поврежденной машины пока невозможны. По его словам, ситуация остается напряженной, но оперативные службы уже работают на месте.