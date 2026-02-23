В Иркутской области на пожарах погибли четыре человека

Ночью 23 февраля в поселке Харик Куйтунского района загорелась квартира в жилом доме. Туда отправили шесть сотрудников МЧС. Из дома эвакуировались два человека. В ходе проливки и разборки строительных конструкций в квартире находились 29-летняя и 63-летняя женщины без признаков жизни. Что стало причиной пожара — предстоит установить.