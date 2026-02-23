В Иркутской области на пожарах погибли четыре человека. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России региона, одно происшествие произошло вечером 22 февраля. В поселке Рудногорск Нижнеилимского округа загорелась квартира на третьем этаже. Задымленный подъезд сами покинули восемь жильцов.
— Спасатели обнаружили в квартире на полу 71-летних женщину и мужчину. Они погибли от неосторожного обращения с огнем при курении, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Ночью 23 февраля в поселке Харик Куйтунского района загорелась квартира в жилом доме. Туда отправили шесть сотрудников МЧС. Из дома эвакуировались два человека. В ходе проливки и разборки строительных конструкций в квартире находились 29-летняя и 63-летняя женщины без признаков жизни. Что стало причиной пожара — предстоит установить.