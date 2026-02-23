Вашингтон
В гостинице для животных в Красноярске сгорел стаффордширский терьер

Хозяйке собаки отказали в возмещении материального ущерба.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске повторно рассмотрят дело о гибели собаки в гостинице для животных. Хозяйка стаффордширского терьера по кличке Рей на время отпуска приняла решение отдать собаку специалистам. Ее выбор пал на одну из гостиниц для питомцев. Отличные отзывы, проверенные сотрудники — казалось, пес в надежных руках. Но пребывание Рея в отеле закончилось трагедией. Постройка, где размещались номера с животными, загорелась. Спасти питомца не успели. После этого его хозяйка обратилась в суд за компенсацией.

Мировой судья отклонил требование о компенсации материального ущерба, но удовлетворил иск частично, обязав гостиницу выплатить 7500 рублей за непредставление услуги по содержанию пса, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда. Женщина не согласилась с таким вердиктом и обжаловала решение. Жалобу рассмотрят в Свердловском районном суде 19 марта.