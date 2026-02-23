Легковушка врезалась в дерево на Кубани, погиб пассажир

Пассажир легковушки погиб в ДТП в Новокубанском районе. Авария произошла на автодороге хутор Марьинский — хутор Зорька утром 23 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Автомобиль Daewoo Lanos двигался со стороны хутора Зорька в сторону хутора Марьянского. В какой-то момент легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево.
В результате ДТП 44-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи. 41-летний водитель с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан полицейскими.
Обстоятельства аварии устанавливаются.