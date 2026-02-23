Вашингтон
Легковушка врезалась в дерево на Кубани, погиб пассажир

В Новокубанском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб 44-летний пассажир.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пассажир легковушки погиб в ДТП в Новокубанском районе. Авария произошла на автодороге хутор Марьинский — хутор Зорька утром 23 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Автомобиль Daewoo Lanos двигался со стороны хутора Зорька в сторону хутора Марьянского. В какой-то момент легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП 44-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи. 41-летний водитель с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан полицейскими.

Обстоятельства аварии устанавливаются.