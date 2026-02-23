Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни эстонцев стоят в очереди по 7−9 часов на границе, чтобы попасть в Россию на 23 февраля

По информации SHOT, очереди на российско-эстонской границе сохраняются с 20 февраля.

Люди стоят на 15-градусном морозе по несколько часов, чтобы пройти КПП. Причина большой «человеческой пробки» — указ эстонских властей. С 24-го числа пересечение границы с Россией будет доступно только днём.

Из-за новых правил в работе КПП многие эстонцы заранее озадачились вопросом перехода границы, чтобы вовремя её проскочить, поэтому возникла очередь. Некоторые жители планировали навестить родственников в День защитника Отечества.

Также автобусные перевозчики с 24 февраля отменяют вечерние и ночные рейсы через КПП по маршруту Таллин — Петербург.