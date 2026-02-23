В Волжском 71-летний водитель на «Сузуки» протаранил столб и попал в больницу

В городе-спутнике Волгограда Волжском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожилого водителя. Авария случилась 22 февраля около 11 часов утра на улице Пушкина, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительной информации, 71-летний мужчина находился за рулем автомобиля «Сузуки». Двигаясь по улице, он в какой-то момент потерял контроль над управлением машиной. В результате иномарка съехала с дороги и врезалась в световую опору напротив строения № 43/1.
От удара автомобиль получил механические повреждения. Самого водителя с места происшествия оперативно госпитализировали в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все точные причины и обстоятельства случившегося.