Подросток пострадал при переходе дороги в неположенном месте в Омске

По предварительным данным, юноша не воспользовался ближайшим регулируемым переходом и начал движение через дорогу в непосредственной близости от жилого массива. Водитель легкового автомобиля не смог предотвратить столкновение. В результате происшествия тринадцатилетний пострадавший получил травмы, потребовавшие госпитализации. Сотрудники скорой помощи доставили подростка в профильное медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи и проведения обследования.