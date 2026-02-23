Подросток пострадал при переходе дороги в неположенном месте в Омске

В понедельник, 23 февраля, в 14 часов 40 минут в дежурную часть Госавтоинспекции Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего пешехода. На улице Лермонтова в районе дома № 99 водитель автомобиля «Хавал», 23-летний мужчина, совершил наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
По предварительным данным, юноша не воспользовался ближайшим регулируемым переходом и начал движение через дорогу в непосредственной близости от жилого массива. Водитель легкового автомобиля не смог предотвратить столкновение. В результате происшествия тринадцатилетний пострадавший получил травмы, потребовавшие госпитализации. Сотрудники скорой помощи доставили подростка в профильное медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи и проведения обследования.
Госавтоинспекция Омска напоминает родителям о необходимости постоянно разъяснять детям правила безопасного поведения на проезжей части. Переход дороги в неустановленных местах, особенно вблизи жилых домов и учебных заведений, остается одной из основных причин детского травматизма на дорогах.
