Пациентка с топором и избитый водитель: В Молдове совершено два нападения на бригады скорой помощи только за сутки

Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи сообщил о двух случаях агрессии по отношению к врачам. Инциденты произошли 21 февраля в Ниспоренском районе и в Кишиневе во время выездов по вызову.
Первое нападение случилось после полуночи в одном из населенных пунктов Ниспоренского района. Скорую вызвали к 17-летнему подростку, которого избили в местном баре.
Во время медицинского осмотра парень начал вести себя неадекватно и оскорблять врачей. В какой-то момент он ударил водителя неотложки кулаком в лицо, а затем пнул его в живот. На место происшествия пришлось срочно вызывать полицию.
Второй случай произошел в тот же день в столичном секторе Центр. Бригада скорой помощи прибыла по вызову в один из ресторанов к двум 20-летним молодым людям, находившимся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Пациентов завели в машину для оказания помощи. Во время осмотра девушка начала агрессивно вести себя и нецензурно выражаться в адрес медперсонала. Ситуация вышла из-под контроля, когда она внезапно достала топор и попыталась ударить им фельдшера.
В целях самообороны и предотвращения трагедии медработник сумел заблокировать руку нападавшей и выбить опасный предмет. Однако агрессивная пациентка не успокоилась и ударила санитарку ногой в грудную клетку. Вскоре буйных молодых людей передали прибывшему наряду полиции.
«Акты насилия в отношении медицинского персонала являются серьезным нарушением правовых и моральных норм, напрямую влияя на безопасность сотрудников и шансы пациента на получение оперативной помощи. Любая форма агрессии недопустима, подрывает оказание медицинской помощи и будет рассматриваться со всей строгостью в соответствии с действующим законодательством» — утверждает Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи.
