Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пациентка с топором и избитый водитель: В Молдове совершено два нападения на бригады скорой помощи только за сутки

В минувшие сутки произошли сразу два случая агрессии в отношении сотрудников скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи сообщил о двух случаях агрессии по отношению к врачам. Инциденты произошли 21 февраля в Ниспоренском районе и в Кишиневе во время выездов по вызову.

Первое нападение случилось после полуночи в одном из населенных пунктов Ниспоренского района. Скорую вызвали к 17-летнему подростку, которого избили в местном баре.

Во время медицинского осмотра парень начал вести себя неадекватно и оскорблять врачей. В какой-то момент он ударил водителя неотложки кулаком в лицо, а затем пнул его в живот. На место происшествия пришлось срочно вызывать полицию.

Второй случай произошел в тот же день в столичном секторе Центр. Бригада скорой помощи прибыла по вызову в один из ресторанов к двум 20-летним молодым людям, находившимся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пациентов завели в машину для оказания помощи. Во время осмотра девушка начала агрессивно вести себя и нецензурно выражаться в адрес медперсонала. Ситуация вышла из-под контроля, когда она внезапно достала топор и попыталась ударить им фельдшера.

В целях самообороны и предотвращения трагедии медработник сумел заблокировать руку нападавшей и выбить опасный предмет. Однако агрессивная пациентка не успокоилась и ударила санитарку ногой в грудную клетку. Вскоре буйных молодых людей передали прибывшему наряду полиции.

«Акты насилия в отношении медицинского персонала являются серьезным нарушением правовых и моральных норм, напрямую влияя на безопасность сотрудников и шансы пациента на получение оперативной помощи. Любая форма агрессии недопустима, подрывает оказание медицинской помощи и будет рассматриваться со всей строгостью в соответствии с действующим законодательством» — утверждает Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».

А план — 300 проданных билетов в час, а почти все пассажиры с проездными, пенсионными удостоверениями или с «ксивами» (далее…).

Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».

Недавно власти объявили о завершении переоценки более 6 миллионов объектов недвижимости (далее…).

Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.

Население Молдовы концентрируется в центре страны (далее…).