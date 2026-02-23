Вашингтон
«Роснано» попросило закрыть рассмотрение иска против Чубайса

«Роснано» попросило перевести в закрытый режим рассмотрение иска против бывшего топ-менеджмента корпорации.

Источник: РИА "Новости"

Группа «Роснано» попросила рассмотреть в закрытом режиме иск о взыскании 11,9 млрд руб. с бывших руководителей компании, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти (MRAM). Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с содержанием соответствующего ходатайства.

По словам собеседников РБК, государственная корпорация мотивирует просьбу наличием в деле сведений, составляющих коммерческую тайну. Речь идет о документах, раскрывающих условия финансирования и внутренние параметры проектных компаний.

Исковое заявление о взыскании убытков с бывшего руководства компания «Роснано» подала в Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года. Ответчиками по нему проходят тринадцать человек: экс-глава госкорпорации Анатолий Чубайс, бывшие топ-менеджеры Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Андрей Трапезников, Сергей Калюжный, Борис Подольский, Герман Пихоя, Андрей Малышев, Дмитрий Пимкин, а также кураторы проекта Crocus Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков, экс-министр экономики Яков Уринсон.

Адвокат Анатолия Чубайса Павел Хлюстов отказался от комментариев.

Как полагает истец, ответчики совершали «неразумные и недобросовестные действия» при реализации проекта по созданию магниторезистивной оперативной памяти. Ущерб «Роснано» оценивает в €41 млн, $35 млн и 5,5 млрд руб., говорят источники РБК. По их словам, в иске госкорпорация отмечает, что цели проекта изначально не могли быль достигнуты. Юридическая позиция истца заключается в том, что бывшее руководства компании на старте проекта сознательно проигнорировало технологические риски инициативы и не создали механизмы защиты инвестиций, хотя это входило в их обязанности.

«Роснано», по данным собеседников РБК, в исковом заявлении указывает: «В 2014—2016 годах стало очевидно, что технология не имеет промышленного применения, а все контрольные точки проекта сорваны, но ответчики нарастили финансирование и изменили технологию без экспертиз, а после этого девять лет умышленно нарушали внутренние нормативные акты, бесконтрольно увеличивали финансирование и игнорировали замечания к проекту».

Представитель Чубайса Павел Хлестов заявлял, что «иск “Роснано” является заведомо не обоснованным, он не учитывает венчурный и высокорисковый характер деятельности компании». «Даже лучшие мировые показатели говорят, что число успешных проектов не превышает 30% от общего инвестиционного портфеля», — говорил Хлюстов.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по иску «Роснано» к бывшим топ-менеджерам компании, наложив арест на их денежные средства и имущество.

Арест был наложен в пределах суммы заявленных требований — 11 896 910 244 ₽ 90 коп. В удовлетворении ходатайства о применении обеспечительных мер в отношении иного имущества суд первой инстанции отказал. «Роснано» обжаловало это определение, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.

