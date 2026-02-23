«Роснано» попросило закрыть рассмотрение иска против Чубайса

Как полагает истец, ответчики совершали «неразумные и недобросовестные действия» при реализации проекта по созданию магниторезистивной оперативной памяти. Ущерб «Роснано» оценивает в €41 млн, $35 млн и 5,5 млрд руб., говорят источники РБК. По их словам, в иске госкорпорация отмечает, что цели проекта изначально не могли быль достигнуты. Юридическая позиция истца заключается в том, что бывшее руководства компании на старте проекта сознательно проигнорировало технологические риски инициативы и не создали механизмы защиты инвестиций, хотя это входило в их обязанности.