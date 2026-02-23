Три автомобиля столкнулись на трассе «Обход Тольятти» 23 февраля

По предварительным данным сотрудников ГАИ, аварию спровоцировал 19-летний водитель вазовской легковушки. Двигаясь со стороны Ульяновска в направлении Самары, он не выбрал безопасную скорость и «догнал» Kia под управлением 70-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на автомобиль Renault, который ехал в попутном направлении.