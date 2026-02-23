Вашингтон
Три автомобиля столкнулись на трассе «Обход Тольятти» 23 февраля

Молодой водитель устроил массовое ДТП на трассе «Обход Тольятти» и сам получил травмы.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 23 февраля 2026 года, на 78 км трассы «Обход Тольятти» в Ставропольском районе произошло ДТП. Там примерно в 16 часов столкнулись автомобили ВАЗ-21121, Kia Sorento и Renault Duster. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГАИ, аварию спровоцировал 19-летний водитель вазовской легковушки. Двигаясь со стороны Ульяновска в направлении Самары, он не выбрал безопасную скорость и «догнал» Kia под управлением 70-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на автомобиль Renault, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии пострадал один человек — водитель ВАЗа. Медики на месте оказали ему необходимую помощь. От госпитализации он отказался. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, проводится проверка.