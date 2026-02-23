Вашингтон
Из Neva Towers в «Москва-сити» эвакуировали людей из-за пожара

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Людей эвакуировали из башни Neva Towers в «Москва-Сити», рядом дежурят около 10 пожарных машин и скорые, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

По словам очевидцев, в башне произошло возгорание на 26-м этаже, всех оперативно эвакуировали из здания.

К Neva Towers подъехали около 10 пожарных машин, несколько машин скорой помощи и полиция.