Из Neva Towers в «Москва-сити» эвакуировали людей из-за пожара

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Людей эвакуировали из башни Neva Towers в «Москва-Сити», рядом дежурят около 10 пожарных машин и скорые, передает корреспондент РИА Новости.
По словам очевидцев, в башне произошло возгорание на 26-м этаже, всех оперативно эвакуировали из здания.
