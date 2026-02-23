Вашингтон
В Воронеже при пожаре на улице Краснозвездной пострадала женщина

Ее госпитализировали в Областную клиническую больницу № 1.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже на улице Краснозвездной, 18 произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадала женщина, проживающая, а четвертом этаже. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 23 февраля, ее госпитализировали в Областную клиническую больницу № 1 (ОКБ № 1).

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 17:13, и, судя по кадрам очевидцев в социальных сетях, пламя практически мгновенно охватило жилые помещения.

По данным МЧС, на втором этаже квартира выгорела дотла — огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество на всей площади. На третьем этаже вспыхнул балкон, а дым быстро заполнил лестничные пролеты и верхние жилые зоны. Пожарным удалось полностью ликвидировать горение к 17:41.