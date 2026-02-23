В Воронеже при пожаре на улице Краснозвездной пострадала женщина

В Воронеже на улице Краснозвездной, 18 произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадала женщина, проживающая, а четвертом этаже. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 23 февраля, ее госпитализировали в Областную клиническую больницу № 1 (ОКБ № 1).