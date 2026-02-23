Не соответствует зарплате. Бывшего экзаменатора ГАИ Казани лишат 13 млн

Начальник курса Казанского юридического института МВД Зиннур Хаяров и его родители ответят перед Фемидой за недвижимость и автомобиль общей стоимостью 13 миллионов рублей. Прокуратура уверена, что всё это было куплено на доходы, которые семья официально подтвердить не может.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
От стажера до начальника курса.
Зиннур Хаяров — человек системы. Службу в органах он начал еще в 2013 году простым стажером в батальоне ДПС республиканской Госавтоинспекции. Дослужился до старшего инспектора, поработал в штабной группе, а в 2018 году получил перевод в ГАИ УВД Казани.
Именно здесь, в экзаменационном отделе, где будущие водители сдают теорию и практику, Хаяров проработал шесть лет. Он принимал зачеты у кандидатов, решал, кому дать заветные права, а кого отправить на пересдачу. В конце 2024-го карьера круто изменилась — Хаяров перешел на преподавательскую работу в КЮИ МВД, а к октябрю 2025-го дорос до начальника курса на факультете высшего образования.
Казалось бы, успешная карьера, но именно прошлое в ГАИ, по данным источников «АиФ-Казань», стало для офицера роковым.
Тайна «Трех богатырей».
Прокуратура Приволжского района провела проверку и пришла к выводу: расходы семьи Хаяровых явно превышают доходы. Чтобы скрыть это, считает надзорное ведомство, имущество записывалось на родителей офицера — Илдара и Гельшат Хаяровых.
В иске прокурора Артура Шарипова фигурирует весьма конкретный и недешевый набор активов, сосредоточенный в жилом комплексе «Три богатыря» на улице Мавлютова:
Две квартиры общей площадью 140 квадратных метров (56 и 84 «квадрата»);
Три машино-места (стандартные 13−14 кв. м каждое);
Китайский кроссовер Jetour Dashing 2024 года выпуска.
Общая стоимость — около 13 миллионов рублей. И всё это, по версии истца, на самом деле принадлежит Зиннуру Хаярову. Суд уже наложил арест на автомобиль в качестве обеспечительной меры.
«Дело о правах».
Почему прокуратура заинтересовалась именно этим полицейским? Ответ, скорее всего, кроется в событиях годичной давности.
Как сообщает источник «АиФ-Казань», антикоррупционная проверка в отношении Хаярова стала следствием другого разбирательства. Еще в августе 2025-го было возбуждено уголовное дело о посредничестве во взятках в крупном размере. Под прицел попали как раз сотрудники экзаменационного отдела ГАИ Казани.
Сам Хаяров статуса обвиняемого по этому делу не получил. Но прокуроры решили проверить его доходы и расходы. Итог оказался неутешительным для многодетной семьи офицера. Зарплата, даже с учетом всех надбавок, просто не могла покрыть покупку двух квартир и нового кроссовера. Интересно, что в самом МВД по Татарстану свою проверку не проводили, поэтому разбираться в тонкостях семейного бюджета теперь будет суд.
Не первый и не последний.
Примечательно, что рассматривать иск будет судья Наиль Марданов. У него уже есть опыт в подобных делах — ровно год назад он удовлетворил антикоррупционный иск к экс-начальнику отдела полиции «Зареченский» Тарасу Дорошкевичу.
Впрочем, в Татарстане претензии к силовикам на этом фоне выглядят скромно. Настоящие рекордсмены — бывшие главы муниципалитетов. Например, экс-мэр Бугульмы Линар Закиров расстался с активами на 115 миллионов рублей (его Porsche Cayenne уже ушел с молотка), а бывший глава казанского КирМоса Сергей Миронов — на 437 миллионов. Сейчас на рассмотрении находится иск на 651 миллион к экс-вице-премьеру республики Энгелю Фаттахову.
Но вернемся к делу Хаярова. Первое заседание суда назначено на март. Ответчикам предстоит доказать, что две квартиры и модный китайский кроссовер были куплены на честно заработанные копейки, а не на взятки, которые, по версии следствия, могли брать в экзаменационном отделе ГАИ.