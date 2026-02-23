Не соответствует зарплате. Бывшего экзаменатора ГАИ Казани лишат 13 млн

Сам Хаяров статуса обвиняемого по этому делу не получил. Но прокуроры решили проверить его доходы и расходы. Итог оказался неутешительным для многодетной семьи офицера. Зарплата, даже с учетом всех надбавок, просто не могла покрыть покупку двух квартир и нового кроссовера. Интересно, что в самом МВД по Татарстану свою проверку не проводили, поэтому разбираться в тонкостях семейного бюджета теперь будет суд.