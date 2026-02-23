Вашингтон
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам БПЛА

Беспилотники ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере Maх.

Источник: Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ

В Шебекинском округе три БПЛА ударили по Шебекино: повреждены автомобили и помещение предприятия. В селах Графовка, Вознесеновка, Мешковое и Новая Таволжанка пострадали частные дома, автомобили и соцобъекты. На трассе Шебекино — Белгород поврежден автомобиль.

В округе Ясные Зори повреждены три машины и два коммерческих объекта. В Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка два дрона повредили грузовик.

В Грайворонском округе повреждены четыре частных дома, две квартиры и два автомобиля в Грайвороне, автомобили в Гора-Подоле и Замостье, частное домовладение в Дунайке. В Почаево повреждены дом, две машины и газовая труба, в Головине — автомобили, коммерческое здание и дом, в Дорогощи — храм.

В Волоконовском округе в хуторе Екатериновка поврежден частный дом. В Борисовском округе в Борисовке повреждены 10 домов и автомобиль, в Березовке — частный дом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше