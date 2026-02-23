На Украине второй раз за два дня произошел подрыв автомобилей полиции

Отметим, это уже второй подрыв полицейских за последние дни. Ранее сообщалось, что ночью 22 февраля во Львове подорвали полицейских. Наряд полиции прибыл на вызов к магазину, где предположительно, произошло ограбление, произошел взрыв. Еще один взрыв раздался, когда подъехал второй наряд. Одна сотрудница полиции погибла на месте, еще несколько сотрудников получили ранения, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии.