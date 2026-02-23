На Украине второй раз за два дня произошел подрыв автомобилей полиции

В украинском Николаеве взорвались автомобили сотрудников полиции, семь правоохранителей пострадали, сообщили местные СМИ.
Сообщается, что взрывы произошли на территории неработающей АЗС, где сотрудники Управления патрульной полиции припарковали свои машины во время пересменки.
В результате ранения получили семь полицейских, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.
Отметим, это уже второй подрыв полицейских за последние дни. Ранее сообщалось, что ночью 22 февраля во Львове подорвали полицейских. Наряд полиции прибыл на вызов к магазину, где предположительно, произошло ограбление, произошел взрыв. Еще один взрыв раздался, когда подъехал второй наряд. Одна сотрудница полиции погибла на месте, еще несколько сотрудников получили ранения, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, в Черновицкой области мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в сторону автомобиля полиции, в результате взрыва двое получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии. Мужчину задержали и предъявили обвинения по статьям о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и о незаконном обращении с оружием.