Мирный житель и боец «Орлана» попали под удары ВСУ в Белгородской области

Второй инцидент произошёл в Белгородском округе, в селе Никольское. Там во время обезвреживания беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан». Медики зафиксировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. От госпитализации военнослужащий отказался, теперь он будет проходить лечение амбулаторно.