Беспилотник упал и взорвался в Абхазии

В лесном массиве горы Мамзишха в Гагрском районе Абхазии упал и взорвался беспилотник.

Источник: Аргументы и факты

В Гагрском районе Абхазии, на склонах горы Мамзишха, произошло падение и последующий взрыв беспилотного летательного аппарата.

Как передают местные СМИ со слов свидетелей, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Сообщается, что устройство взорвалось в районе первой смотровой площадки на Мамзишхе.

К месту происшествия незамедлительно прибыли оперативные группы Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Обломки летательного аппарата будут изъяты для проведения экспертного исследования, целью которого является определение модели и принадлежности БПЛА.

На данный момент официальные комментарии от силовых ведомств республики относительно данного события отсутствуют.

