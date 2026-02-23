Беспилотник упал и взорвался в Абхазии

В Гагрском районе Абхазии, на склонах горы Мамзишха, произошло падение и последующий взрыв беспилотного летательного аппарата.
Как передают местные СМИ со слов свидетелей, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Сообщается, что устройство взорвалось в районе первой смотровой площадки на Мамзишхе.
К месту происшествия незамедлительно прибыли оперативные группы Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Обломки летательного аппарата будут изъяты для проведения экспертного исследования, целью которого является определение модели и принадлежности БПЛА.
На данный момент официальные комментарии от силовых ведомств республики относительно данного события отсутствуют.